Operação mira ‘máfia das cantinas’ em presídios no Rio de Janeiro

Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre mandados relacionados ao funcionamento irregular de lanchonetes em presídios. Os envolvidos na chamada 'máfia das cantinas' são investigados por crimes como organização criminosa e fraude à licitação. Agentes da Secretaria de Administração Penitenciária e pelo menos 30 empresas estão implicados. As fraudes ocorrem desde 2019, resultando em um prejuízo superior a R$ 25 milhões.