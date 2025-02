Operação policial contra tráfico de drogas na Bahia mobiliza 400 agentes

Mais de 400 policiais estão nas ruas da Bahia como parte de uma ação coordenada contra o tráfico de drogas e outros crimes. A investigação mira uma organização que teria movimentado cerca de R$ 80 milhões com a venda ilegal de drogas e armas, além de ser suspeita de lavagem de dinheiro. Esta operação conta com a colaboração de forças policiais de sete outros estados.



