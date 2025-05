Operação policial prende Celsinho da Vila Vintém, um dos principais traficantes do país

Uma operação policial na manhã desta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro, prendeu Celsinho da Vila Vintém, um dos criminosos mais procurados do país. Ele é fundador da facção Amigo dos Amigos e se aliou recentemente ao Comando Vermelho para retomar o controle de comunidades atualmente sob domínio de milícias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!