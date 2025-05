Organização Meteorológica Mundial alerta para aumento de temperatura nos próximos anos

O frio chegou ao Brasil, com chances de neve nas serras Gaúcha e Catarinense, mas preocupações globais com mudanças climáticas persistem. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial indica que a temperatura global deve aumentar entre 2025 e 2029, com 80% de chance de superar 2024 como o ano mais quente já registrado. Além disso, há 86% de probabilidade de que um desses anos fique 1,5º acima da média pré-industrial.



