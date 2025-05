Pai e filho ajudam a desencalhar tubarão na Austrália

Pai e filho ajudaram um grupo de banhistas a desencalhar um tubarão-branco, na Austrália. A dupla flagrou o animal com a câmera de um drone. O tubarão foi visto na praia em Ardrossan. O homem disse que ele e o filho estavam caçando caranguejos, quando se depararam com o animal encalhado perto da faixa de areia. A força-tarefa deu certo e os banhistas conseguiram salvar o tubarão-branco, que voltou para o oceano..



