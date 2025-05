Pela primeira vez, China avalia negociar tarifas com os EUA

A China informou que os Estados Unidos entraram em contato sobre as tarifas comerciais e mencionou a possibilidade de negociar. O anúncio foi feito pelo Ministério do Comércio chinês, que afirmou estar avaliando uma proposta para iniciar conversas. O ministério destacou que os americanos devem demonstrar sinceridade e interesse nas negociações. Os dois países estão envolvidos em uma guerra tarifária desde abril deste ano.



