Seis pessoas morreram em um incêndio em um hotel em construção na Coreia do Sul. Outras 25 ficaram feridas e mais de cem foram tiradas às pressas do local pelas equipes de resgate. Ainda não há informações sobre como o fogo começou.



