PF realiza operação contra golpes financeiros e lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas

A Polícia Federal fez, nesta quarta-feira (30), uma operação contra golpes financeiros e lavagem de dinheiro, envolvendo criptomoedas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Petrópolis, na região serrana do Rio, e em Angra dos Reis, no litoral do Estado. A Justiça também bloqueou R$1,6 bilhão em bens e valores. Este teria sido o montante arrecadado pelo principal investigado no esquema de golpes com criptoativos. Milhares de investidores em vários países foram prejudicados. Por isso, a operação contou com o apoio do FBI, a Polícia Federal americana e de outras forças de segurança dos Estados Unidos.



