Piloto e passageiro sobrevivem após explosão de iate na Turquia

Um iate explodiu repentinamente assim que o piloto ligou a embarcação na Turquia. Apesar da violência do fogo, tanto o piloto quanto um passageiro que estava a bordo saíram praticamente ilesos. As autoridades confirmaram a presença dos dois sobreviventes no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!