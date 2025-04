Polícia cumpre mandados de busca e apreensão contra membros de torcida organizada do Palmeiras

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, nesta terça-feira (1), mandados de busca e apreensão e também de prisão contra membros de uma torcida organizada do Palmeiras. Eles são suspeitos de participar de uma emboscada a torcedores do Cruzeiro, em outubro de 2024. Na ocasião, os cruzeirenses saíram de Curitiba (PR), com direção a Minas Gerais, quando foram surpreendidos pela ação da organizada do Palmeiras. Um torcedor morreu e vários ficaram feridos.



