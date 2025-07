Polícia do Rio de Janeiro realiza operação contra facções criminosas

A polícia do Rio de Janeiro foi às ruas nesta quinta-feira (3) para prender criminosos das duas maiores facções do país. A operação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em quatro estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os alvos são integrantes do PCC e do Comando Vermelho, que atuavam juntos no tráfico de drogas e armas no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. As investigações mostraram que o grupo operava a partir de Ponta Porã (MS) e usava empresas de fachada, contas de laranjas e uma rede de logística estruturada para transportar drogas e armas para o RJ. Os suspeitos foram indiciados por tráfico interestadual, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e associação criminosa.



