Polícia do Rio faz operação contra quadrilha especializada no golpe do falso sequestro

A Polícia do Rio de Janeiro realizou uma operação contra uma facção com 18 mil integrantes. O grupo criminoso é especializada no golpe do falso sequestro por telefone. Em dois anos, o esquema movimentou R$ 70 milhões. A Justiça expediu mais de 40 mandados de busca e apreensão no Rio e Espírito Santo, e bloqueou mais de 80 contas bancárias.