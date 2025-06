Polícia do Rio realiza operação contra grupo criminoso 'Bonde dos Crias'

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação na Vila Kennedy, zona oeste da capital. Os policiais cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão contra o Bonde dos Crias, ligado ao Comando Vermelho. A operação busca combater confrontos entre traficantes e milicianos do Catiri.



