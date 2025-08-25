Polícia Federal alerta sobre golpes de falsos agentes

A Polícia Federal emitiu um alerta sobre golpes realizados por criminosos que se apresentam como agentes da corporação. Em comunicado nas redes sociais, a PF informou que não pede dinheiro, não solicita transferências e nem cobra valores por telefone ou mensagens. A orientação é desconfiar e denunciar qualquer contato desse tipo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!