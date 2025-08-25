Logo R7.com
Polícia Federal alerta sobre golpes de falsos agentes

A PF informa que não solicita dinheiro ou transferências por telefone ou mensagens

A Polícia Federal emitiu um alerta sobre golpes realizados por criminosos que se apresentam como agentes da corporação. Em comunicado nas redes sociais, a PF informou que não pede dinheiro, não solicita transferências e nem cobra valores por telefone ou mensagens. A orientação é desconfiar e denunciar qualquer contato desse tipo.

