Polícia Federal investiga ataque hacker ao sistema do Pix

A Polícia Federal está investigando um ataque hacker a uma empresa que presta serviços a instituições financeiras. Quatro bancos foram alvos dos criminosos que conseguiram desviar centenas de milhões de reais do sistema de pagamentos do Pix. Logo que foi informado do ataque, o Banco Central bloqueou o acesso da empresa vítima do ataque ao sistema de pagamentos.



