Polícia Federal prorroga inscrições para concurso público

A Polícia Federal prorrogou as inscrições para o concurso público da corporação, que será realizado no dia 27 de julho. O prazo se encerraria nesta sexta (13), mas foi adiado para a próxima terça-feira (17). Mil vagas estarão em disputa para os cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista.



