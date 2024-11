Polícia prende criminosos que causaram prejuízo de R$ 200 mil com golpes da falsa central bancária

Na manhã desta quinta-feira (21), policiais civis realizaram uma operação contra crimes cibernéticos em seis estados: São Paulo, Ceará, Piauí, Pará, Pernambuco e Goiás. Os criminosos presos são suspeitos de envolvimento no golpe da falsa central bancária. Integrantes da quadrilha ligavam para as vítimas se passando por gerentes de bancos e direcionavam as pessoas para uma falsa central telefônica ou enviavam links maliciosos. O prejuízo total é estimado em mais de R$ 200 mil.