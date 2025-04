Polícia prende suspeito de provocar incêndio florestal no estado de Nova Jersey, nos EUA

A polícia prendeu o suspeito de provocar um incêndio florestal de grandes proporções no estado de Nova Jersey, Nos Estados Unidos. O homem detido é um jovem de 19 anos, que teria iniciado o incêndio ao deixar uma fogueira mal apagada em uma área de mata. A imprudência do rapaz teve consequências graves: mais de 15 mil hectares foram consumidos pelo fogo, e milhares de pessoas foram obrigadas a sair de casa. A polícia ainda não divulgou como chegou até ele, mas confirmou que o jovem está preso e aguarda uma audiência. A situação é tão crítica que as chamas ainda continuam ativas e as equipes dos bombeiros permanecem trabalhando no combate ao incêndio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!