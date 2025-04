Policial militar é morto a tiros no Rio de Janeiro

O policial militar foi encontrado morto dentro do próprio carro na madrugada desta quinta-feira (3) no Rio de Janeiro . O veículo apresentava várias marcas de tiros nas janelas, portas e porta-malas. Ele trabalhava no 41º Batalhão de Polícia Militar e foi alvejado enquanto dirigia pela Avenida Brasil, próximo à altura de Bangu. Uma pistola foi localizada dentro do carro perto do corpo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!