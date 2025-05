Polo Industrial de Manaus fatura mais de R$ 55 bilhões no primeiro trimestre de 2025

O Polo Industrial de Manaus faturou mais de R$ 55 bilhões nos primeiros três meses de 2025. O crescimento foi de 15,61% em comparação com o mesmo período de 2024. Os segmentos que mais tiveram participação no faturamento foram os de bens de informática, duas rodas e eletroeletrônicos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!