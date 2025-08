Prazo para finalizar inscrição no FIES termina nesta sexta-feira (1º)

Termina nesta sexta-feira (1º), o prazo para que os pré-selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, completem a inscrição no programa. O procedimento deve ser feito até às 23h59 pelo portal único de acesso ao ensino superior, no site do Ministério da Educação. Após essa etapa, o estudante terá que comprovar outras informações na instituição de ensino superior em que foi pré-selecionado. Quem não foi convocado nesta primeira chamada ainda pode integrar a lista de espera, que estará aberta de 5 de agosto a 19 de setembro. O FIES do segundo semestre oferece mais de 74 mil vagas para financiamento de mensalidades em universidades privadas de todo país.



