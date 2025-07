Prefeitura de Diadema adquire drone para dispersão de festas irregulares

A Prefeitura de Diadema, no ABC paulista, comprou um drone que lança bombas de gás lacrimogênio para uso da Guarda Civil Metropolitana. O equipamento custou R$ 345 mil e auxiliará na dispersão de bailes funk e festas irregulares. Com autonomia de voo de 15 minutos, o drone pode transportar até 24 bombas. A Prefeitura afirmou que a tecnologia fortalece o policiamento preventivo e aumenta a segurança dos agentes.



