Prefeitura de Niterói (RJ) vai pagar transporte do corpo de brasileira morta em vulcão na Indonésia

A prefeitura de Niterói (RJ) anunciou que vai pagar pelo translado do corpo de Juliana Marins, que morreu depois de cair de uma trilha em um vulcão na Indonésia. Ela era moradora da cidade na região metropolitana do Rio. O pai de Juliana está na Indonésia para acompanhar o translado do corpo e fazer o processo de repatriação ao Brasil. Além do pagamento do translado do corpo de Juliana, a prefeitura de Niterói (RJ) anunciou um luto oficial de três dias pela morte da publicitária.



