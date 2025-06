Prefeitura de São Paulo amplia vacinação contra a gripe em estações e terminais

A Prefeitura de São Paulo expandiu os locais de vacinação contra a gripe. As vacinas estão sendo aplicadas em oito estações de trem: Luz, Engenheiro Goulart, São Miguel, Itaim Paulista, Corinthians-Itaquera, Perus, Pirituba e Pinheiros, além da estação Vila Prudente no metrô. A campanha segue até 27 de junho e inclui os terminais rodoviários Tietê, Sacomã, Cachoeirinha, Dom Pedro II e Cidade Tiradentes. A população também pode se vacinar nas unidades básicas de saúde da cidade.



