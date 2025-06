Prefeitura proíbe stand up paddle em praias do Rio de Janeiro

A prefeitura do Rio de Janeiro determinou a proibição do stand up paddle por uma semana nas praias do Leme e de Copacabana. Nesse período, a administração pública vai se reunir com os profissionais que oferecem o serviço para adotar medidas de segurança. A proibição acontece depois que um grupo de mais de cem praticantes do esporte foi surpreendido por fortes ventos e foi derrubado das pranchas; 72 precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Um helicóptero foi usado no salvamento. Oito pessoas precisaram de atendimento médico.



