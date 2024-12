Presidente da Coreia do Sul é alvo de pedido de impeachment após decreto de lei marcial

Seis partidos de oposição da Coreia do Sul apresentaram um pedido de impeachment contra o presidente Yoon Suk Yeol. A iniciativa é fruto de uma crise causada por um decreto de lei marcial, que restringia direitos civis, e foi revogado após pressão de parlamentares sul-coreanos. Para ser aprovado, o pedido precisa de apoio de dois terços do parlamento e da aprovação do tribunal constitucional. Segundo a agência Associated Press, a votação pode ocorrer na próxima sexta (6). O ministro da Defesa, que apoiou o decreto de lei marcial, renunciou ao cargo