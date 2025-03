Presidente Lula encerra compromissos oficiais no Japão com anúncio de acordos de cooperação

O presidente Lula encerrou nesta quarta-feira (26) os compromissos oficiais no Japão. Ele participou de um jantar oferecido pelo primeiro-ministro Shigeru Ishiba. Ishiba anunciou a compra de até 20 aviões da Embraer pela maior companhia aérea japonesa. Ele também sinalizou que o Japão pode abrir seu mercado para a carne brasileira, uma pauta antiga defendida pelo Brasil. Nesse mesmo evento, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o preço dos combustíveis deverá cair no Brasil em curto prazo, mas não detalhou a data nem o percentual desta eventual redução.



