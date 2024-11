Prévia da inflação de outubro registra 0,54% e acumula 3,71% no ano

A prévia da inflação do mês de outubro foi registrada em 0,54%. O IPCA 15 mostra que o acumulado do ano é de 3,71%, enquanto nos últimos 12 meses o índice ficou em 4,47%. Dos nove grupos pesquisados, oito apresentaram alta. O grupo habitação teve um aumento de 1,72%, impactado principalmente pela conta de luz. Em seguida está alimentação e bebidas com 0,87%.