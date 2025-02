Prévia do PIB indica que Brasil cresceu 3,8% no consolidado de 2024

O Banco Central divulgou nesta segunda (17) o índice de atividade econômica do Brasil em dezembro, também conhecido como Prévia do PIB. O índice em dezembro teve queda de 0,7%. Apesar disso, no consolidado de 2024, a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, cresceu 3,8%, 1,1 ponto percentual a mais do que em 2023, quando a expansão medida pelo banco central foi de 2,7%.