Primeira parcela do 13º salário para beneficiários do INSS começa a ser paga nesta quinta (24)

Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS começam a receber nesta quinta-feira (24) a antecipação do 13º salário. Os pagamentos da primeira parcela terminam em 8 de maio. A ordem dos depósitos respeita o número do NIS e a renda do beneficiário. Quem ganha um salário mínimo, recebe antes de quem tem um benefício maior. A segunda parcela começa a ser paga em 26 de maio e termina em 6 de junho.



