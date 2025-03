Projeto de lei garante atendimento prioritário no SUS a pais e cuidadores de filhos atípicos

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que garante atendimento prioritário no Sistema Único de Saúde (SUS) para pais, mães e cuidadores de filhos com deficiências. A prioridade abrange atendimentos psicológicos, consultas de rotina, tratamentos, exames e acesso a medicamentos prescritos. A proposta, que também se aplica a cuidadores e responsáveis legais, agora será analisada pelo Senado. Pais atípicos são definidos como aqueles cujos filhos têm algum tipo de deficiência, transtorno ou doença que exige cuidados especiais permanentes.



