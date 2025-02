Quatro regiões metropolitanas registram mais de 6.000 tiroteios em 2024

Em 2024, as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Recife, Belém e Salvador registraram mais de 6.600 tiroteios. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado. Quase um terço desses incidentes ocorreram durante ações policiais. O levantamento revela que 5.936 pessoas foram baleadas, resultando em 4.104 mortes e mais de 1.800 feridos. O Rio de Janeiro liderou com mais de 2.500 tiroteios. Salvador e Recife contabilizaram mais de 1.700 casos, enquanto Belém registrou 694 tiroteios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!