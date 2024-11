Queda de avião de carga deixa um morto e três feridos em Vilnius, capital da Lituânia

Um avião de carga caiu ao tentar pousar no aeroporto de Vilnius, capital da Lituânia. A aeronave, que havia saído da Alemanha, atingiu uma casa na queda. Uma pessoa a bordo faleceu e outras três ficaram feridas. As autoridades iniciaram investigações sobre as causas do acidente. Imagens indicam uma possível explosão antes da queda, mas a polícia local não confirmou a informação. A possibilidade de terrorismo não está descartada.