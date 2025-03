Quinta onda de calor no Brasil em 2025 deve continuar até 9 de março

A quinta onda de calor no Brasil está prevista para continuar até 9 de março, acendendo um alerta para problemas de saúde relacionados a alta temperaturas. Efeitos imediatos do calor extremo vão de náuseas a desmaios, podendo chegar ao óbito. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que mais de cinco mil pessoas buscaram atendimento médico devido ao calor até fevereiro. Trabalhadores informais, como entregadores e vendedores ambulantes, estão entre os mais expostos a esses problemas.



