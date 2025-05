Receita Federal libera consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2025

A Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de seis milhões de contribuintes serão beneficiados, com pagamento previsto para 30 de maio. O valor total ultrapassa R$ 11 bilhões. Idosos, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e profissionais do magistério que têm a atividade como principal fonte de renda têm prioridade no recebimento da restituição.



