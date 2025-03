Relatório indica que 19 das 20 cidades mais poluídas do mundo em 2024 estão localizadas na Ásia

Um relatório de uma empresa suíça que mede a qualidade do ar indicou que 19 das 20 cidades mais poluídas do mundo em 2024 estão localizadas na Índia. 13 cidades estão na Índia, onde o crescimento acelerado é impulsionado pelo carvão e onde centenas de milhões de pessoas vivem em megacidades congestionadas. Quatro cidades estão no Paquistão, uma na China e outra no Cazaquistão. A única cidade fora da Ásia é a capital do Chade, país que fica na parte central da África.



