Restos de pássaros são encontrados em motores de avião acidentado na Coreia do Sul

Um relatório preliminar apontou que havia restos de pássaros nos motores de um avião que se envolveu em um acidente na Coreia do Sul, no fim de 2024. 179 pessoas morreram. Segundo o relatório, ainda não é possível afirmar que os pássaros foram a única causa do acidente. As investigações podem indicar que outros fatores também tenham contribuído, como falhas no trem de pouso, a presença de um muro de concreto próximo à pista e as decisões do piloto. As autoridades continuam analisando os dados do gravador de voo.