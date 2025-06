Rio confirma quarta morte por oropouche em 2025

O Estado do Rio de Janeiro confirmou a quarta morte por febre do Oropouche, que acometeu uma mulher de 38 anos em Nilópolis. As outras vítimas fatais foram registradas em Cachoeiras de Macacu, Paraty e Macaé. Embora a Secretaria Estadual de Saúde considere esses eventos como casos isolados, foram identificados mais de 1800 casos da doença no estado. A febre do Oropouche, transmitida pelo inseto maruim, apresenta sintomas como febre, dor de cabeça, dor muscular, calafrios, e pode causar náuseas e vômitos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!