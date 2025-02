Rompimento de trecho de rodovia deixa quatro cidades isoladas no Acre

Quatro cidades do Acre estão isoladas após o rompimento de um trecho da rodovia BR-364. O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informou que realizará um trabalho paliativo na área. As autoridades recomendam que motoristas e passageiros adiem viagens pela rodovia até a solução do problema. A Defesa Civil alerta que há risco de novas erosões devido à possibilidade de mais chuvas na região."



