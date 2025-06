Sabesp inicia campanha de renegociação de dívidas de clientes

A Sabesp começou uma campanha de renegociação das dívidas pelo Whatsapp. Ela vai permitir a regularização de contas atrasadas há mais de 180 dias. Os descontos podem chegar até 100% sobre os juros, multas e correção monetária da dívida. O cliente também vai poder parcelar o pagamento no cartão de crédito em até 24 vezes. Desde a última segunda-feira (16), a Sabesp tem entrado em contato com as pessoas que estão com as contas em atraso. Esse contato é feito exclusivamente pelo Whatsapp, pelo número 11 3388-8001. A campanha vai até o dia 30 de junho.



