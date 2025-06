São Paulo pode ter frio mais intenso em nove anos

Uma forte massa de ar polar atinge o centro-sul do Brasil, trazendo frio intenso. Em São Paulo , a temperatura mínima pode chegar a 7 graus à noite e 4 graus na manhã seguinte, marcando o frio mais intenso desde junho de 2016. Um abrigo foi montado na estação Dom Pedro II do metrô para atender a população em situação de rua.



