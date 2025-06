Senado aprova cota mínima de 30% para mulheres em conselhos de estatais

O Senado aprovou um projeto que estabelece uma cota mínima de 30% para mulheres nos conselhos administrativos das empresas estatais. A adoção será gradual com um período de transição de três anos: 10% no primeiro ano, 20% no segundo e 30% no terceiro. Mulheres negras e com deficiência terão direito a 20% das vagas da cota feminina. O projeto segue agora para a sanção do presidente Lula.



