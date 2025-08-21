Senado cria CPI para investigar influenciadores e exploração de menores

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará a adultização e a exploração sexual de menores. A CPI focará na atuação de influenciadores que divulgam conteúdos impróprios para crianças e adolescentes. A comissão será composta por 11 senadores titulares e 7 suplentes; os partidos ainda devem indicar seus membros.



