Senado cria CPI para investigar influenciadores e exploração de menores

CPI irá apurar a atuação de influenciadores na divulgação de conteúdos impróprios

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará a adultização e a exploração sexual de menores. A CPI focará na atuação de influenciadores que divulgam conteúdos impróprios para crianças e adolescentes. A comissão será composta por 11 senadores titulares e 7 suplentes; os partidos ainda devem indicar seus membros.

