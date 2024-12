Setor de serviços e indústria puxam crescimento da economia no terceiro trimestre

O IBGE divulgou o resultado do PIB referente ao terceiro trimestre de 2024. O PIB cresceu 0,9% em comparação com o trimestre anterior. O setor de serviços avançou 0,9%, enquanto a indústria teve um aumento de 0,6%. A agropecuária apresentou uma queda de 0,9%. O total do PIB foi registrado em R$ 3 trilhões. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma alta de 4%, resultando em um crescimento acumulado nos últimos 12 meses de 3,1%.