Setor de serviços inicia 2025 com queda de 0,2% em janeiro

A produção do setor de serviços, que representa 65% de toda a riqueza produzida no Brasil, caiu em janeiro de 2025. O volume teve queda de 0,2%, na comparação com dezembro, quando o desempenho ficou estável. No acumulado em doze meses, o setor teve crescimento de 2,9%. Serviços prestados às famílias e transportes foram as duas atividades que mais impactaram no resultado negativo do primeiro mês do ano.



