Setor de turismo cresce 5% no primeiro trimestre de 2025

O setor de turismo no Brasil cresceu mais de 5% nos primeiros três meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento foi impulsionado pelos serviços de alimentação, hospedagem e transporte aéreo. Quatorze das dezesseis unidades da Federação monitoradas pelo IBGE apresentaram aumento. O Rio de Janeiro registrou um crescimento de 11,8%. Santa Catarina, Bahia e São Paulo também mostraram alta.



