Sobe para 14 o número de mortos por dengue na cidade de São Paulo em 2025

Subiu para 14 o número de mortes por dengue na cidade de São Paulo em 2025. Quatro novos óbitos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde, elevando o alerta das autoridades. As vítimas mais recentes são três homens, todos com comorbidades, e uma mulher, sem doenças pré-existentes. Esse aumento é uma preocupação para a prefeitura que já realizou mais de cinco milhões e seiscentas mil ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Desde abril de 2024, mais de 550 mil doses da vacina contra a dengue foram aplicadas na cidade. A imunização está disponível para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, em duas doses. A prefeitura reforça a importância da prevenção e alerta para que a população elimine focos de água parada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!