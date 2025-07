Sobe para 16 o número de mortos no conflito entre Tailândia e Camboja

O número de mortos no conflito entre Tailândia e Camboja aumentou para 16. Aproximadamente 130 mil pessoas foram retiradas das áreas de risco. A Tailândia acusa o exército do Camboja de atingir alvos civis intencionalmente. O governo cambojano afirma que Bangkok utiliza bombas de fragmentação. Este é considerado o pior confronto entre os dois países em mais de 10 anos, com uma disputa territorial centenária que se intensificou recentemente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!