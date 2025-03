Sobe para 20 o número de mortes por febre amarela no estado de São Paulo em 2025

O número de mortes por febre amarela no estado de São Paulo subiu para 20 em 2025. Até agora, 32 casos foram confirmados, com a maioria ocorrendo em Campinas e outros municípios do interior paulista. Em 2024, houve apenas uma morte registrada. O Ministério da Saúde enfatiza a importância de verificar a carteira de vacinação antes de viajar para áreas com casos da doença ou regiões rurais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!