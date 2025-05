SP: 20% dos consumidores paulistas já se endividaram por conta do Dia das Mães

Um levantamento do Procon-SP mostra que 20% dos consumidores paulistas já se endividaram por causa do Dia das Mães. Por isso, o órgão recomenda cautela nas compras, principalmente para quem vai usar o cartão de crédito para presentear. Criado há mais de 90 anos, o Dia das Mães está entre as datas mais importantes do comércio, ao lado do Natal e da Black Friday. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, as vendas deste ano devem movimentar mais de R$ 14 bilhões na economia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!